Василий Рыбников

Украинский дипломат Александр Сосонюк был схвачен силами ФСБ РФ по обвинению в покупке на петербургском радиорынке телефонного справочника, однако это чудовищное деяние - лишь первое звено в бесконечной цепи изощренных шпионских преступлений, совершенных Кровавым Консулом не только на территории России, но и по всему миру. Вот лишь те, которые удалось задокументировать российским спецслужбам на сегодняшний день.

В знаменитой черной коробочке с видео ФСБ находился главный секретный ингредиент чудодейственной вакцины

1. Сосонюк пытался выкрасть и вывезти в Украину секретную формулу русской вакцины «Спутник V», официально признанной лучшей прививкой в мире по версии журнала «За рулем». Особый цинизм этого преступления против человечности заключается в том, что за несколько дней до случившегося вторую дозу легендарного русского снадобья получил сам президент России Владимир Путин, и его так накрыло антителами, что он сразу же бросился в спортзал , порвал гирю, завязал ушами кеды, проглотил мяч, забытый кем-то на дне бассейна, запрыгнул в баскетбольное кольцо и был таков. В тот же день аргентинских ученых, чей президент, как известно, успешно заболел коронавирусом после вакцинации «Спутником», удивило вовсе не это, а то, что «Спутник» дает стопроцентный иммунитет от ковида уже после одной дозы , а если его вообще не колоть, а только показывать издалека - то в два раза больше! Вот на какое сказочно удивительное лекарство покусился дипломатический укрокаратель Сосонюк. Установлено, что в знаменитой черной коробочке с видео ФСБ , переданной Кровавому Консулу в петербургском ресторане продавщицей с радиорынка майором Катей Ивановой, находился главный секретный ингредиент чудодейственной вакцины - гнилушка редкого писюнкового сморчка, произрастающая в самых намоленных болотах России. Неудивительно, что в процессе задержания Кровавый Консул, защищая драгоценный трофей, который, конечно же, на самом деле был искусно выполненной подделкой, зарезал троих сотрудников органов госбезопасности, а майору Кате Ивановой вынул чашкой глаз, - ведь он тренировался на донецких детях.

Мария Захарова молча выдула из горла две бутылки водки, разделась догола и в жуткой тишине принялась плясать «Калинку-малинку»

2. Консул Сосонюк мешал России освобождать Европу от коричневой чумы.

3. Как известно, после очередных смехотворных санкций безрассудного маразматика Байдена спикер российского внешнеполитического ведомства обворожительная Мария Захарова вызвала посла США на «тяжелый разговор» в свой МИД. Посол пришел на негнущихся ногах, дрожа от страха, но разговор оказался страшнее самых страшных догадок. Не успел он сесть в предложенное ему кресло, как у него на глазах Мария Захарова молча выдула из горла две бутылки водки, разделась догола и в жуткой тишине принялась плясать «Калинку-малинку» с таким лицом, что посол Салливан уже через минуту кричал от ужаса, как маленький ребенок, покрывался сединой и во все горло извинялся за непродуманные действия заокеанских властей. На второй минуте он уже был согласен подписать Акт о капитуляции США, но тут Мария неожиданно утратила зрение, споткнулась, упала в погреб с детьми Лукашенко и уснула, а Салливан, пользуясь случаем, улизнул. Как выяснили компетентные органы, это стало возможным потому, что консул Сосонюк вылил Марии в водку три фанфурика популярной в России бояры на техническом спирту...

Путин весьма иронично относится к малодушным просьбам Байдена о личной встрече в третьей стране

4. Детей Лукашенко засунул в погреб с украинскими националистами тоже он. Но это и так было очевидно.

5. Международные провокации Кровавого Консула Сосонюка продолжались. Как известно, президент России Владимир Путин весьма иронично относится к малодушным просьбам Байдена о личной встрече в третьей стране: известно, что Байден попытается встать перед российским президентом на колени и умолять о прощении, но Владимир Владимирович небезосновательно считает, что Байден для этого слишком стар, может упасть и опозориться, а зачем оно Путину надо. Более того, встреча с Байденом настолько не нужна Путину, что уже на следующий день после прозвучавшего предложения в Кремле подобрали для начала шесть мест для саммита - от Хельсинки до Сингапура, начата подготовка, организован централизованный завоз медведей, и что же? Все медведи потравлены! На дне самовара, из которого они пили чай с конфетами, обнаружена печать украинского консульства в Санкт-Петербурге, материально ответственный - Сосонюк Александр. Медведей-то пошто убил, сволочь?

6. У Кровавого Консула обнаружена визитка Кровавого Пастора.

7. Россия освободила Европу от коричневой чумы даже несмотря на противодействие консула Сосонюка.

Василий Рыбников

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