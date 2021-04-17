Александра Сосонюка задержали сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге / скриншот

Российская ФСБ показала видео задержания в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка.

Утверждается, что его задержали якобы при получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб, пишет РБК.

Читайте такжеМИД России из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула вызвал временного поверенного в делах УкраиныНа кадрах видно, как Сосонюк вначале сидит в ресторане с некой женщиной, та передает ему будто бы электронное устройство.

После этого к ним подошли сотрудники ФСБ, объявив о задержании Сосонюка за шпионаж и сбор данных закрытого характера, переданное устройство изъяли.

Во время опроса, также показанного на видео, один из свидетелей говорит, что ранее дипломат интересовался базами данных россиян и уголовных дел: якобы Сосонюк с 17 по 19 марта приезжал на ярмарку "Юнона", где свидетель работает продавцом телефонов и планшетов.

По словам свидетеля, Сосонюк искал базы данных о гражданах России, в частности, его якобы интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и уголовных дел.

В видео также продемонстрирована консульскую карточку Александра Сосонюка.

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: что известно

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Автор: Катерина Комолова