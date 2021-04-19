Сейчас задержанные находятся в СИЗО КГБ.

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело по статье о попытке государственного переворота. В КГБ заявили, что задержанные сотрудничают со следствием.

Читайте такжеРоссия объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон гратаОб этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, пишет TUT.BY.

По его словам, задержанный гражданин США Юрий Зенкович пытался завербовать и подкупить военнослужащих Беларуси и правоохранительных органов, готовых за деньги участвовать в насильственном свержении власти.

"Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал он.

Также представитель КГБ рассказал, что информация о приезде Зенковича в Москву поступила в марте и Комитет госбезопасности связался с руководством ФСБ, чтобы получить разрешение на приезд оперативной группы.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РБ - заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", - сказал Бычек.

Дело возбуждено по части первой данной статьи и его фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

По его словам, сейчас задержанные находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Покушение на Лукашенко: что известно

Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей.

"В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", - рассказал журналистам Лукашенко.

По его словам, это работа спецслужб США.

Позже в российской ФСБ заявили, что совместно с белорусским КГБ задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали в Беларуси военный переворот с привлечением украинских националистов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская