Голосование украинцев за рубежом: в Раде назвали страны, где его будет сложнее всего организовать

Когда в Украине будут проходить выборы, за рубежом сложнейшая ситуация сложится в трех странах, где проживает наибольшее количество наших сограждан. Об этом в комментарии LIGA.net сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, возглавляющий рабочую группу по подготовке законодательных предложений относительно особенностей проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Он отметил, что украинцы за рубежом будут голосовать.

"Мы должны создать для них инфраструктуру. В хорошие довоенные времена в зарубежном округе участвовали 150 000-200 000 человек. Теперь нам нужно увеличить эту цифру в 40 раз. Это огромный вызов", - сказал Корниенко.

При этом он добавил, что большинство граждан Украины сейчас находится в трех странах: Германии, Польше и Чехии.

"Именно с ними будет сложнее всего, ведь каждая страна имеет свое законодательство и регулирование", - отметил парламентарий.

По его словам, уже сегодня есть страны, которые сами проявляют инициативу, в частности, Ирландия, которая готова даже закладывать средства в собственный бюджет, чтобы помочь Украине. Другие страны также будут искать финансирование. Он сказал:

"Это тяжелая работа, но мы должны обеспечить возможность проголосовать каждому украинцу".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Россияинициирует проведение выборов в Украине во время войны, чтобы избавиться от него. При этом добавил, что эту идею позже подхватили США.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко отмечал в феврале, что проводить выборы "уже завтра" в Украине никто не планирует.

Он отметил, что в рамках рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей проведения выборов в условиях особого периода создано 7 тематических подгрупп.

По состоянию на 2 апреля подготовленного текста законопроекта нет, рабочая группа продолжает работать.

