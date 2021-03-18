Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное производство в отношении судьи ВАКС Андрея Бицюка по пяти вероятным обстоятельствам нарушения, однако по результатам рассмотрения пришла к выводу о нарушении судьей норм действующего законодательства по одному отдельному факту.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка, который разрешил применить к председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку принудительный привод на судебное заседание.

Как сообщается на сайте ВРП, 17 марта Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении судьи Бицюка.

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По результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Отмечается, что Первая Дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Андрея Бицюка по пяти вероятным обстоятельствам нарушения, однако по результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу о нарушении судьей норм действующего законодательства по одному отдельному факту.

«Дисциплинарная палата ВСП установила, что в вынесенном по результатам рассмотрения ходатайства постановлении судья Высшего антикоррупционного суда Бицюк указал, что по уголовному производству составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства», - сказано в сообщении.

Также судья указал, что следственный судья при решении вопроса о продлении сроков предварительного расследования не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении. В то же время Палата пришла к выводу, что такая ссылка судьей сделано из-за невыполнения требований процессуального законодательства (статьи 276-279, 295-1 УПК Украины с учетом предписаний статьи 42 УПК Украины).

Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенное им из-за грубой халатности, информируют в ВСП.

Решение Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия может быть пересмотрено Высшим советом правосудия в установленном законом порядке.

Дело против ОАСК и Волка

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Вовк уже 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк дает разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могут насильно привести в суд его из-за судейского иммунитета.

15 марта судья ВАКС решил остановить судопроизводство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.

17 марта НАБУ завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.

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Автор: Виктория Токарева