Экс-глава АМКУ при Януковиче претендует на должность в Минфине

Цушко возглавлял АМКУ при Януковиче.

Заместитель председателя "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов.

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Об этом свидетельствует его декларация о доходах за прошлый год, опубликованная на сайте НАПК.

В декларации Цушко указал местом работы (местом будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует, – "заместитель министра".

Зарплату за прошлый год он указал 8 тыс. 178 гривень, место прошлой работы — компания "Украинское сырье ЛТД".

Справка. Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады - избирался в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах.

2005-2006 годы — был председателем Одесской областной госадминистрации.

В 2006-2007 годах возглавлял МВД, после чего, с марта по декабрь 2010 года, занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

За Януковича с 2010 по 2014 год возглавлял Антимонопольный комитет.