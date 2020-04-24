Экс-глава АМКУ при Януковиче претендует на должность в Минфине
Заместитель председателя "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко претендует на должность заместителя министра финансов.
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Об этом свидетельствует его декларация о доходах за прошлый год, опубликованная на сайте НАПК.
В декларации Цушко указал местом работы (местом будущей работы) Министерство финансов Украины, а занимаемую должность или должность, на которую претендует, – "заместитель министра".
Зарплату за прошлый год он указал 8 тыс. 178 гривень, место прошлой работы — компания "Украинское сырье ЛТД".
Справка. Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады - избирался в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах.
2005-2006 годы — был председателем Одесской областной госадминистрации.
В 2006-2007 годах возглавлял МВД, после чего, с марта по декабрь 2010 года, занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.
За Януковича с 2010 по 2014 год возглавлял Антимонопольный комитет.