В СН подтвердили, что рассматривают кандидатуру Саакашвили на пост в Кабмине
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам", - заявил он.
По словам Качуры, встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом должна состояться перед внеочередным заседанием Верховной Рады (заседание запланировано на 24 апреля - УНИАН).
Как сообщал УНИАН, экс-президента Грузии и лидера украинского "Движения новых сил" Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Об этом ссылаясь на собственные источники сообщает ряд украинских СМИ.