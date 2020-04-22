В СН подтвердили, что рассматривают кандидатуру Саакашвили на пост в Кабмине

По словам депутата Александр Качура, встреча фракции «Слуга народа» с кандидатом должна состояться перед внеочередным заседанием ВР.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам", - заявил он.

По словам Качуры, встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом должна состояться перед внеочередным заседанием Верховной Рады (заседание запланировано на 24 апреля - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, экс-президента Грузии и лидера украинского "Движения новых сил" Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Об этом ссылаясь на собственные источники сообщает ряд украинских СМИ.