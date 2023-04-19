Южная Корея может расширить поддержку Киеву, выйдя за нынешние рамки гуманитарной и экономической помощи, если страна подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.
Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Юн Сук Ёль, впервые сигнализируя об изменении своей позиции относително вооружения Украины.
Он подчеркнул, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины. "Если возникнет ситуация... например крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно остановиться только на гуманитарной или финансовой поддержке", - пояснил он свою позицию.
Как отметило издание, таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя блее года назад исключил возможность оказания летальной помощи.
"Я считаю, что не будет ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению...", - добавил Юн.
При этом президент Южной Кореи уточнил, что решение о наиболее подходящих мерах будет приниматься "учитывая отношения со сторонами, участвующими в войне".
Южная Корея и война в Украине
После начала войны власти Южной Кореи заявили, что не будут поставлять оружие украинской стороне. Страна оказывает Украине другую помощь, особо это не афишируя. Так, еще в марте прошлого года стало известно, что Южная Корея отправила нелетальный военный груз, в который вошли пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, аптечки, лекарства и военные продуктовые наборы длительного хранения. Помощь обошлась стране в $800 тыс.