Он уточнил, при каких условиях его страна поможет Украине летальным оружием.

Южная Корея может расширить поддержку Киеву, выйдя за нынешние рамки гуманитарной и экономической помощи, если страна подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Юн Сук Ёль, впервые сигнализируя об изменении своей позиции относително вооружения Украины.

Он подчеркнул, что его правительство изучает способы защиты и восстановления Украины. "Если возникнет ситуация... например крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно остановиться только на гуманитарной или финансовой поддержке", - пояснил он свою позицию.

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Как отметило издание, таким образом, Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя блее года назад исключил возможность оказания летальной помощи.

"Я считаю, что не будет ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению...", - добавил Юн.

При этом президент Южной Кореи уточнил, что решение о наиболее подходящих мерах будет приниматься "учитывая отношения со сторонами, участвующими в войне".

Южная Корея и война в Украине

После начала войны власти Южной Кореи заявили, что не будут поставлять оружие украинской стороне. Страна оказывает Украине другую помощь, особо это не афишируя. Так, еще в марте прошлого года стало известно, что Южная Корея отправила нелетальный военный груз, в который вошли пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, аптечки, лекарства и военные продуктовые наборы длительного хранения. Помощь обошлась стране в $800 тыс.

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