Не обязательно марафон: у Зеленского не знают, в каком формате будет его следующая пресс-конференция

По словам Тимошенко, пресс-конференция президента будет, но после карантина.

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти, однако это не обязательно будет марафон, который он устроил в октябре 2019 года.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет "Громадське".

По словам Тимошенко, если бы не карантинные мероприятия, президент провел пресс-конференцию, посвященную году победы на выборах. А так ОП пока ограничился специальным фильмом.

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"Но мы и планировали сделать какие-то видеоматериалы, поэтому мы сделали фильм, но пообещали: как только закончится карантин, мы сможем провести пресс-конференцию президента", - сказал Тимошенко.

В то же время он отметил, что пока не может сказать, в каком формате она будет.

"Не могу обещать, что это будет марафон, или еще какой-то специальный формат. Но мы проведем пресс-конференцию", - подытожил он.

Вчера Офис президента показал фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.