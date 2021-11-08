В ноябре состоится съезд партии, на котором состоится ротация руководства.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко сложил полномочия председателя партии"Слуга народа".

Об этом пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на посту первого вице-спикера", - написала она.

По словам Палийчук, в ноябре состоится съезд партии, на котором состоится ротация руководства.

Читайте такжеЗеленский внес изменения в состав СНБО: какие произошли перестановкиПо словам Корниенко, президент Владимир Зеленский поставил перед ним ряд задач:

реформа парламента;

введение президентского плана трансформации страны;

построение более качественных отношений с местными властями;

качественная работа парламента и движение к его открытости.

При этом он заверил, что остается в партии "Слуга народа".

Как ранее сообщал УНИАН, на заседании 19 октября народные депутаты избрали первого заместителя председателя Верховной Рады. Им стал Александр Корниенко от фракции "Слуга народа". За его кандидатуру проголосовали 256 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина". После этого он анонсировал съезд партии "Слуга народа"

Автор: Антонина Доломанжи