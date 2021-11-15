Ее кандидатуру предложил экс-глава партии Александр Корниенко.

Народная депутат Елена Шуляк избрана председателем партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принято на XIII съезде политической партии "Слуга народа".

Кандидатуру Шуляк предложил Александр Корниенко, сложивший полномочия главы партии. Альтернативных кандидатур на этот пост не предлагалось.

Шуляк прошла в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 13. Она заместитель председателя фракции "Слуга народа" и заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Читайте такжеВ "СН" официально заявили, что Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партииПо словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры. Шуляк уже отметилась первыми инициативами. Она предложила создать "Президиум Политсовета" для оперативного принятия решений по текущим вопросам и "Дисциплинарный совет", который будет рассматривать вопросы "зашкваров" членов партии на всех уровнях.

Как сообщал УНИАН, 19 октября народный депутат Александр Корниенко был избран первым заместителем председателя Верховной Рады.

8 ноября Корниенко сложил полномочия руководителя партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера".

Нардеп Юрий Камельчук заявил, что есть пять наиболее вероятных кандидатов на пост председателя партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко.

Автор: Надя Пришляк