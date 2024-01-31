Предполагается, что стороны совместно будут контролировать использование помощи безопасности.

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о взаимопонимании с целью усиления сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, с украинской стороны меморандум подписал главный инспектор Минобороны Украины адмирал Игорь Воронченко, с американской - генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Это меморандум среди прочего предусматривает:

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обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи в сфере безопасности, которую США предоставляют Украине;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с генеральным инспектором Минобороны США Сторчем подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи безопасности, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

Также Умеров проинформировал американскую сторону об институциональных трансформациях, которые продолжаются в Министерстве.

В частности, о введении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращению коррупции в сфере закупок, а также о введении инструментов демократического контроля в сфере обороны.

"До конца апреля мы будем иметь стопроцентную уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - сказал Умеров.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года в США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь.

В то же время, утверждение новой помощи по безопасности в США пока застряло в Конгрессе. В частности, в Палате представителей и Сенате не могут прийти к согласию по решению внутренних вопросов по защите южной границы от наплыва нелегальных мигрантов, чтобы перейти к голосованию за дополнительную помощь для Украины.

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