Сейчас в украинских хранилищах находится около 10 миллиардов кубометров газа.

Впервые в своей истории Украина проводит отопительный сезон, используя только газ собственной добычи. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

"Впервые мы проходим этот отопительный сезон с газом собственной добычи. "Нафтогаз Украины" и ГП "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, открыты новые скважины, в наших хранилищах накоплено около 10 млрд куб. м газа", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул также, что Украина проходит зиму, имея сбалансированную электроэнергосистему. При этом премьер напомнил, что до конца отопительного сезона тарифы не увеличат.

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Также глава правительства указал, что Украина на сегодня уже является частью европейской электроэнергосистемы ENTSO-E и увеличила возможности импорта электроэнергии до 1,7 ГВт.

Опора на собственные силы

В ноябре прошлого года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина хочет пройти зиму исключительно за счет собственного газа. Как тогда отмечалось, за 2023 год добыча выросла на 7%.

Как отмечал в феврале прошлого года глава компании НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев, чтобы избежать импорта газа "Нафтогаз" нужен увеличить добычу на 8%, а частные компании – на 16%.

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