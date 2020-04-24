Василий Цушко - кто такой и чем отметился в украинской политике

Больше всего Цушко запомнился по деятельности, будучи в должности министра внутренних дел.

Василий Цушко появился в украинской политике в 1994 году, когда был избран народным депутатом. Теперь он претендует на пост заместителя министра финансов Сергея Марченко.

Какие посты занимал Василий Цушко:

Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады - избирался в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах.

2005-2006 годы - был председателем Одесской областной госадминистрации.

1 декабря 2006 года, после того, как Верховная Рада отправила в отставку бывшего главу МВД Юрия Луценка, Василий Цушко стал Министром внутренних дел. На этой должности он пробыл до декабря 2007 года.

С марта по декабрь 2010 года, занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

При Викторе Януковиче с 2010 по 2014 год возглавлял Антимонопольный комитет.

17 декабря 2010 года Василий Цушко назначен Главой Антимонопольного комитета Украины.

В июле 2011 года Василий Цушко объявил о своем намерении уйти с поста главы Соцпартии, объясняя свое решение невозможностью совмещать государственную службу и партийную деятельность.

1 апреля 2014 он был зарегистрирован ЦИК как кандидат на внеочередных выборах Президента Украины путем самовыдвижения.

22 мая 2014 года отказался от дальнейшего участия в выборах.

Чем запомнился Василий Цушко:

12 марта 2007 года лидеры парламентской фракции «Наша Украина» и БЮТ в присутствии президента Виктора Ющенко и при его поддержке подписали совместное заявление, в котором изложили свои требования к «антикризисной» коалиции. Среди этих требований были: отправить в отставку Министра внутренних дел Василия Цушко и Генерального прокурора Александра Медведько, а также вывести внутренние войска из-под подчинения МВД и переподчинить их непосредственно Президенту.

17 марта 2007 года Василий Цушко провел свою первую, с момента назначения на должность министра, пресс-конференцию и заявил, что «в стране происходит эскалация конфликта, что может привести к серьезным последствиям».

2 апреля 2007 года президент Виктор Ющенко подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, назначив проведение досрочных парламентских выборов на 27 мая 2007 года. Парламент отказался подчиниться указу, а Кабмин принял решение не финансировать проведение внеочередных выборов. 5 апреля 2007 года на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение обязать правительство финансировать досрочные выборы: против проголосовали только Василий Цушко и первый вице-премьер Николай Азаров. В тот же день Цушко дал распоряжение выделить более 1000 милиционеров на охрану здания Верховной Рады.

18 апреля 2007 года здание Конституционного суда Украины заблокировали представители оппозиции, которые пытались помешать проведению заседания суда. Разблокировали здание по приказу Василия Цушко силами спецподразделений «Барс» и «Беркут».

24 мая 2007 года Ющенко издал указ о назначении Шемчука временно исполняющим обязанности ГПУ. Но, усилиями Василия Цушко и подчиненными ему органами внутренних дел (в том числе ГАИ), назначение Шемчука на должность не произошло. Вечером 24 мая 2007 года бойцы спецподразделения «Титан» взяли здание ГПУ под охрану, согласно с договором об охране, который был подписан МВД и ГПУ 24 мая.

Утром 25 мая все сотрудники Управления государственной охраны покинули здание Генпрокуратуры. В тот же день Шемчук открыл четыре уголовных дела: три - по факту захвата здания ГПУ, превышение полномочий сотрудниками МВД и вмешательство в деятельность правоохранительных органов, и еще одно - касательно Василия Цушко за превышение служебных полномочий. Расследованием занималась СБУ.

Также, Василий Цушко отказался выполнять изданный 25 мая 2007 года указ Ющенко, которым тот вывел внутренние войска из-под подчинения главы МВД и переподчинил их президенту. 26 мая 2007 года Соломенский районный суд города Киева приостановил действие данного указа, но уже 29 мая 2007 года решение Соломенского суда было отменено коллегией судей Киевского апелляционного административного суда.

27 мая министр Василий Цушко обратился в поликлинику МВД, которая находится на территории МВД. Врачи поставили диагноз — инфаркт, и провели немедленную госпитализацию министра. Уже в 18.00 Цушко находился в реанимации госпиталя МВД.

30 мая 2007 года была обнародована информация о том, что Цушко был госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда» и пребывал в Центральном госпитале МВД. Публиковалась информация о том, что инфаркт мог быть вызван отравлением, однако политические оппоненты Василия Цушко заявили, что болезнь министра является симуляцией с целью избежать ответственности за противозаконные действия в ГПУ 24 мая 2007 года.

31 мая 2007 года на реанимационном самолете Цушко был доставлен в клинику в городе Ганновер (Германия), где был прооперирован.

1 июня 2007 года представителям МВД и знакомым министра пришлось опровергать информацию о смерти Василия Цушко, которая появилась в СМИ.

В июле 2007 года Цушко вернулся в Украину. На пресс-конференции, которая состоялась в августе, Цушко в ответ на вопрос о состоянии его здоровья заявил: "Я вам отвечу по-одесски - «Не дождетесь!» При этом он отказался говорить о своем отравлении, но СМИ, связанные с его политическими оппонентами, интерпретировали этот отказ как отрицание самого факта отравления. Но, уже в сентябре Василий Цушко выступил с заявлением о том, что ему «помогли заболеть».

14 июля 2007 года все уголовные дела против Цушко были закрыты Печерским районным судом города Киева. В начале 2007 года, через месяц после того как началась кампания по досрочным парламентским выборам, Василий Цушко на встрече с избирателями Харькова назвал себя личным врагом Ющенко.

Позже Цушко утверждал, что своими действиями он, кроме прочего, не дал Виктору Ющенко остаться у власти на второй срок. Таже он заявлял, что захватив в 2007 году Генпрокуратуру, спас Виктора Януковича и его соратников от ареста.

Возвращение Цушко в политику:

В начале сентября 2009 года Василий Цушко вернулся в политику. Впервые после длительного перерыва он появился на публике - вместе с Виктором Януковичем он посетил Одессу по случаю празднования 215-ой годовщины города. Впоследствии Василий Цушко стал руководителем победоносной президентской выборной кампании Виктора Януковича в Одесской области.

10 марта 2010 года, после победы Виктора Януковича на президентских выборах, уголовное дело против Цушко (все ранее открытые дела объединены 24 января 2008 года) было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

11 марта 2010 року Василий Цушко был назначен на пост министра экономики в новом правительстве Николая Азарова.

24 июля 2010 года на внеочередном съезде СПУ Александр Мороз предложил избрать нового главу партии. На рассмотрение делегатов он вынес три кандидатуры в том числе и кандидатуру Цушко, который и стал новым лидером СПУ «Главой СПУ изран Василий Цушко, доверенное лицо Виктора Януковича».

Биография Василия Цушко:

Василий Цушко родился 1 февраля 1963 года в селе Надречное Тарутинский район Одесской области.

В 1988 году окончил Одесский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист». В 2005 году получил квалификацию юриста Национального университета внутренних дел.