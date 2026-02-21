Тем временем в Киеве Залужный и генералы проводили последние мероприятия по обороне, но и эти действия были незаконными.

Накануне масштабного вторжения российских войск украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил тревожные сигналы во время визита в Вашингтон. 22 февраля представители американской разведки показали ему точки, где "российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы".

Как пишет The Guardian, после встречи с разведчиками Кулебу пригласили на незапланированную встречу с президентом США Джо Байденом. По словам Кулебы, беседа напоминала "разговор врача с пациентом", у которого был неизлечимый диагноз.

"Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины", – сказал Кулеба.

Видео дня

Тем временем в штабе украинской армии генерал Валерий Залужный и высшие командиры провели последние подготовительные мероприятия. На дне Черного моря установили мины для предотвращения морской высадки в Одессе, а подразделения перебросили в стратегически важные районы. Как отметил один украинский генерал, такие действия были формально запрещены и могли бы привести к уголовным делам, но обстоятельства заставили командиров действовать.

Украинская военная разведка под руководством Кирилла Буданова также получила последние данные от западных партнеров о планах России захватить аэродром в Гостомеле. Эта информация помогла разработать оборонительные планы на последнюю ночь перед атакой, которые хотя и не гарантировали мгновенной победы, но позволили подготовить ключевые позиции.

Вторжение РФ в Украину - как все начиналось

The Guardian также пишет, что американские спецслужбы в течение нескольких недель получали сигналы о том, что Путин может планировать вторжение в Украину в феврале 22-го. Байден отправил главу ЦРУ Бернса, чтобы тот предупредил главу Кремля о катастрофических экономических и политических последствиях такого шага.

Зеленский в день российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года звонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой позвонить главе Кремля Владимиру Путину и убедить прекратить войну.

В то же время украинские пограничники во второй неделе февраля перехватили важное сообщение от командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, Рамзану Кадырову. В нем командир доложил, что его подразделение уже на месте и вскоре будет в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: