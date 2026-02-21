Беременная победительница 'Холостяка' напугала заявлением о своем состоянии

Девушка готовится стать мамой впервые.

Беременная победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" и блогерша Инна Белень сделала тревожное заявление о своем состоянии.

В своем Instagram в stories накануне девушка сообщила об ухудшении самочувствия, частых схватках не по сроку и объявила о переходе в "спокойный режим".

Утром Белень вышла на связь и написала, что ей относительно лучше.

"Ночью поспала (в странной позе, но сам факт), в постели лежать уже не могу, поэтому буду потихоньку активничать и смотреть, как реагирует организм", - отметила блогерша.

При этом она добавила, что "поговорила" с дочкой.

"Сказала, что до 39 недели она должна быть в животе. У мамы еще нет ни выбранного родильного, ни сумок туда, ни коляски, ни квартиры, где можно собрать детскую. Мама не готова от слова совсем, поэтому пусть дочь не торопится", - написала Белень.

Напомним, как писал УНИАН, Инна Белень беременна первенцем. Недавно она рассекретила, что ждет девочку.

