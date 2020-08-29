Василий Рыбников

Очередное кровавое злодеяние украинских нацистов заставило русских людей задуматься, когда лучше вводить войска на защиту Кивы - прямо сейчас или подождать, пока прославленного депутата убьют еще хотя бы три раза.

В первый раз за это лето Киву убили в начале июля - его разорвало гранатой, брошенной националистами в офис партии ОПЗЖ в Полтаве, но Кива лишь привычно поправил мотню, встал и пошел: истинно оппозиционного депутата, способного перебить членом формулу Штайнмайера , как сухую щепку, одной гранатой не возьмешь. Так или иначе, прикормленное властями следствие предсказуемо уперлось в тупик, поэтому неудивительно, что на днях Киву убили снова, на этот раз в автобусе под Харьковом .

В первый раз за это лето Киву убили в начале июля - его разорвало гранатой, брошенной националистами в офис партии ОПЗЖ в Полтаве, но Кива лишь привычно поправил мотню, встал и пошел

«Двое ранены с травмата, полтора из автомата, один в критическом, другой в анафилактическом, трое изнасилованных, пятеро кастрированных», - приблизительно так охарактеризовал Харьковскую Резню дружественный Киве блогер Шарий, ссылаясь, опять же, на Киву, хотя к тому времени Кива уже был замучен нацистами, которые долго гоняли смелого оппозиционера по горам Слобожанщины, пока не одолели его в неравной схватке, ударив сзади по голове гигантским членом, и не бросили в жомовую яму , где зловещий жом окончательно задушил лысого.

К счастью, оппозиционного депутата, который как минимум дважды как минимум мысленно отрезал головы своим оппонентам, а одного из них, а именно депутата Мотовиловца, однажды в пылу драки едва не съел , просто так не убьешь, поэтому Кива опять встал и пошел.

В покушении на титушек-мучеников ОПЗЖ безошибочно обвинила власть, действующую в сговоре с нацистами, и русские люди, следящие за восхождением Кивы на политический Олимп куда пристальнее, чем украинцы, тут же вспомнили , как Зеленский, Сорос и Аваков организовали и исполнили убийство генералиссимуса ДНР Александра Захарченко, - то есть еще за год до своего президентства комический куплетист Зеленский промышлял националистическими терактами, что уж теперь говорить!

«При Зеленском нападения нацистов на людей являются нормой, что неудивительно», - пишут российские медиа. Примечательно, что в день расстрела автобуса Кивы, уже вошедший в историю России как Харьковская Хатынь, сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев , аргументируя это тем, что украинская сторона поставила девушкам обязательное условие просидеть две недели на самоизоляции с нацистами, причем, на каждую, по стандартам украинского минздрава, должно приходиться минимум четыре нациста, собака и баллон монтажной пены.

С другой стороны, как отмечают аналитики, смычка нацистов с украинскими властями крайне сложна и причудлива. «Интересный факт, - многозначительно подмечают российские СМИ, - недавно в Полтаве украинские неонацисты, протестующие против перемирия в Донбассе, подвесили фигуру Зеленского за шею». Ситуация крайне запутанная.

О чем все это говорит русским людям? Разумеется, о том, что пора вводить войска в открытую, как после сжигания невидимыми нацистами невидимого автобуса с невидимыми мирными жителями Крыма, невидимо возвращавшимися с Майдана в 2014 году, надо только снять специальный документальный фильм про Харьковскую резню, а там видно будет: «Вот если завтра какой-нибудь полевой командир начнёт военные действия, на это надо реагировать». Так что украинским властям надо Киву всячески оберегать, а вот остальным - не очень.

Всех желающих помочь украинской армии оберегать страну даже с Кивой просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

Читайте все мнения автора

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram