Жомовая яма Кивы: Бигус назвал оправдания нардепа "полным трындежом"

Журналисты опубликовали расследование о жомовой яме, которую нашли в декларации Кивы. Нардеп указал, что получил от передачи в аренду поросшей бурьяном ямы 1,2 млн грн в год.

Журналисты проекта Bihus.Info повторно поймали на лжи народного депутат от ОПЗЖ Илью Киву, который заявил, что больше 1 млн грн ему принесла не жомовая яма, а «действующий нефтеперерабатывающий заводик».

Денис Бигус лично выехал в Полтавскую область и заснял «предприятие» Кивы на видео.

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» опубликовали расследование о жомовой яме, которую нашли в декларации Кивы. Нардеп указал, что получил от передачи в аренду поросшей бурьяном ямы 1,2 млн грн в год. По документам яму арендовала львовская компания «Сиквел», которая фигурирует в уголовном производстве как фиктивная. Авторы расследования предположили, что яму Кива использует для отмывания денег. Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему якобы принадлежит и принесло те самые 1,2 млн грн дохода.

Денис Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел «предприятие», о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с грудой металлолома. «Это была жомовая яма. Потом Кива взялся, наш же полтавский черт лохматый, лысый правда. С госадминистрацией понятно, как оно решалось, как делалось. Вот это все, что построилось. Приезжал сегодня в полседьмого помощник депутата, заснял тут все в трех ракурсах», — показал объект собственник территории Анатолий.

«Возникает вопрос. Если в декларации это жомовая яма и за нее заплатили 1,2 млн грн, это чрезвычайно похоже не отмывание денег. Если это целостный имущественный комплекс, который стоит бешеных денег, то он должен быть задекларирован, как имущественный комплекс, а не жомовая яма», — сказал Бигус, добавив, что оправдания Кивы — «полный трындеш».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram