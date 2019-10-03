Нардеп Кива о мастурбационном скандале в Раде: история моего члена перебила формулу Штайнмайера (видео)

Депутат утверждает, что журналисты засняли одно его движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал "пикантный" скандал с его участием в Раде.

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Народный избранник назвал видео, разлетевшееся 2 октября по соцсетям, фейком, передает "Страна".

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал Кива.

Напомним, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.