"Кива кричал, что будет меня есть": нардепы рассказали о драке в Раде из-за рынка земли (видео)

Потасовка произошла в ночь на 19 декабря во время заседания аграрного комитета парламента.

Народные депутаты, которые принимали участие в потасовке во время заседания аграрного комитета парламента в ночь на 19 декабря, прокомментировали суть инцидента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что на него напал представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. По словам "слуги", это произошло после того, как он попытался защитить председателя аграрного комитета Николая Сольского от блокирования работы комитета депутатами "Батькивщины" и ОПЗЖ.

"Юлия Владимировна (Тимошенко, – ред.) дала команду "Оппоблоку" (имеется в виду ОПЗЖ – ред.) блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, для того, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская (нардеп фракции ОПЗЖ – ред.) начала меня оттаскивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину, и начал он (Илья Кива – ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича (нардепа ОПЗЖ - ред.)", – рассказал Мотовиловец.

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В то же время, Кива заявил, что "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа".

"Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние украинского народа – землю. Поэтому и наша позиция была такая. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот бесправовому произволу", - говорит представитель ОПЗЖ.

Как сообщал УНИАН, нардепы посреди ночи устроили потасовку в Раде из-за рынка земли.