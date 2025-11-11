В июле 2025 года Владимир Зеленский ввел против Балашова санкции СНБО.

Умер скандальный политик и бизнесмен, лидер либертарианской политической партии "5.10" Геннадий Балашов. Об этом сообщил беглый нардеп Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Балашова санкции СНБО. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснял, что эти меры были введены за распространение антиукраинской пропаганды.

Также в 2025 году был заблокирован YouTube-канал Балашова. Как писал Центр противодействия дезинформации при СНБО, он распространял нарративы, созвучные российской пропаганде. Также в ЦПД отметили, что в начале полномасштабного вторжения РФ Балашов выехал из Украины.

В 2021 году против Балашова были открыты уголовные производства за уклонение от уплаты налога с доходов и военного сбора на сумму свыше 9,6 млн гривень. Также было арестовано его имущество на общую сумму около 200 млн гривень.

