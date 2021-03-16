На призыв Балашова к насилию над теми, кто просит разговаривать на украинском языке, также отреагировали нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Антиукраинские высказывания лидера партии «5.10» Геннадия Балашова стали предметом рассмотрения СБУ.

Об этом сообщает партия «Братство», публикуя соответствующий документ.

«СБУ в официальном ответе за подписью заместителя начальника Главного управления Виталия Бабюка на наше заявление о возможном совершении Балашовым преступлений против основ национальной безопасности Украины сообщила, что направила заявление в следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области для рассмотрения и принятия решения согласно требованиям действующего законодательства», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на призыв Балашова к насилию над теми, кто просит разговаривать на украинском языке, также отреагировали нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий и Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«Княжицкий сообщил, что направил депутатские обращения на имя председателя СБУ Ивана Баканова и главы Нацполиции Игоря Клименко. Кремень также обратился к Нацполиции по поводу призывов Балашова к свержению украинской государственности и его акцент на якобы неполноценности украинского народа», - отмечает «Братство».

В то же время в партии сообщают, что «неравнодушные граждане зафиксировали лица сторонников и партнеров Балашова, благодаря которым он имеет возможность осуществлять свою антиукраинской деятельности» - «Это - сотрудники его офис-центра New York и агентства недвижимости «Липки», руководство телеканалов, которые обеспечивают ему возможность выражать антиукраинские вещи на всю страну, а также арендаторы Балашова».

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Автор: УНИАН