Лидер партии «5.10» Геннадий Балашов проник домой к адвокату Андрею Сороновичу и угрожал его семье.

Об этом сообщил сам Соронович.

По его словам, такие действия Балашова связаны с тем, что в текущее время он является адвокатом обманутых инвесторов клубного дома New York, принадлежащему политику.

«Из-за того, что я являюсь защитником обманутых инвесторов, мой дом посетил Балашов с помощниками. Они, узнав, что меня нет дома, начали оказывать моральное давление на мою жену и несовершеннолетнего сына», - говорится в сообщении.

При этом Соронович подчеркивает, что в текущее время подал официальное обращение к Председателю Совета адвокатов Киевской области, в котором подробно изложил все обстоятельства ситуации, и попросил должным образом отреагировать на физическое и моральное давление, совершенное на его семью из-за его профессиональной деятельности.

Также адвокат опубликовал фотографии этого документа, из которого следует, что когда жена Сороновича объяснила, что его нет дома, Балашов не остановился, и еще 10 минут оказывал давление на его родных.

При этом он заостряет внимание на том факте, что уходя, Балашов сказал его жене: «Вы не расслабляйтесь, ми ще повернемося» - что является однозначной и нескрываемой угрозой.