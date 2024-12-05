Депутаты французского парламента от пяти различных политических групп призывают отправить в Украину военных инструкторов, а в Германии не исключают отправки немецких солдат в Украину для контроля за соблюдением прекращения огня как дополнение к другим гарантиям безопасности. Прежде всего, это связано с тем, что именно сейчас активно обсуждают различные мирные инициативы, которые появились с избранием нового президента США Дональда Трампа.

О так называемом мирном плане в видении самого Трампа нам ничего не известно, ведь его никто не обнародовал. Однако есть предвыборные заявления и статьи представителей команды нового президента США, в частности Джей Ди Венса или Кита Келлога. Последнего Трамп собирается назначить представителем по вопросам урегулирования российско-украинской войны. При этом, везде фигурирует идея о прекращении огня, создание демилитаризованной зоны по линии разграничения, и хотя американские войска туда вводиться не должны, европейские должны участвовать в этом.

Очевидно, что европейцы, предполагая такую возможность, реагируют на это своими заявлениями. Но ключевой момент - они говорят об этой возможности только в контексте реализации гипотетических договоренностей о прекращении огня и создании определенной демилитаризованной зоны. Именно от этого надо отталкиваться, когда мы ставим вопрос, будут ли какие-то практические шаги со стороны европейцев.

Видео дня

Конечно, они возможны. Но предпосылки для них - заключение соответствующих договоренностей и то, что на эти договоренности согласятся обе стороны, то есть и Украина, и Россия. Представить сейчас, что россияне, например, согласятся на прекращение огня с соответствующим разграничением по линии фронта и созданием демилитаризованной зоны, которую бы контролировали страны НАТО? Это кажется чем-то фантастическим. Поэтому пока что нужных предпосылок нет.

В то же время очевидно, что европейцы серьезно рассматривают такие перспективы, возможно, имеют какие-то планы.

Фактически, своими заявлениями европейцы показывают, что готовы участвовать в реализации инициативы Трампа.

Кстати, в этом контексте также не стоит забывать о Великобритании. Она не является членом Европейского союза, но вполне возможно, что присоединится к Франции и Германии в реализации потенциальных планов. Возможно, присоединятся также некоторые другие государства из состава ЕС. К примеру, в этом ключе неоднократно упоминали Польшу. Но стоит также понимать, что потенциальный выбор не столь велик, ведь далеко не все государства ЕС имеют какие-то более-менее заметные военные контингенты, из которых можно выделить часть на реализацию этого плана.

В любом случае позиция всех государств-членов ЕС вполне очевидна и понятна.

Они ни при каких обстоятельствах не хотят, чтобы их вооруженные контингенты участвовали в боевых действиях, но в качестве какой-то стабилизирующей, контролирующей, миротворческой миссии они готовы их отправить.

Кроме того, сейчас все это зависит от плана Трампа: в чем его суть, будут ли переговоры, приведут ли они к какому-то результату, согласятся ли на все эти условия в России и Украине? Здесь много "если". И более-менее ситуация станет понятной после инаугурации Трампа, то есть после 20 января 2025 года, не раньше.

Петр Олещук, политолог