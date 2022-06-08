По его словам, в 1994 году украинским дипломатам следовало бы тщательнее работать, чтобы этот меморандум был юридически защищен.

Дипломаты, которые в 1994 году заключили невыгодный Украине Будапештский меморандум, в настоящее время имеют смелость снова предлагать свои услуги.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, в отношении Будапештского меморандума, то там сначала было определенное количество стран, а затем к гарантам безопасности был добавлен Китай, от которого Украина точно не получает ничего. В связи с этим секретарь СНБО отметил, что тогда украинским дипломатам надо было тщательнее работать, чтобы этот меморандум был юридически защищен.

"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года, я бы на их месте прекратил появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость дальше продолжать предлагать свои услуги", - сказал Данилов.

Что такое Будапештский меморандум

Соглашение было заключено 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже к соглашению присоединились Франция и Китай.

Согласно меморандуму США, РФ и Великобритания обязались:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины;

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против Украины;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

21 февраля 2022 года МИД Украины направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленного проведения консультаций. Этому предшествовала речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он заявил, что Украина в четвертый и последний раз инициирует проведение консультаций в рамках меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности, то Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года "поставлены под сомнение".

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