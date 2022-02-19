Основной темой речи президента ожидаемо стала угроза российского вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Она в этом году посвящена вызовам, связанным с возможной российской агрессией против Украины. На фоне сложнейшей ситуации на украинско-российской границе неудивительно, что выступление Зеленского было полностью посвящено угрозе "большой войны".

О чем именно говорил глава государства - читайте ниже.

Украина хочет мира

В очередной раз президент повторил, что наше государство не планирует ни на кого нападать и полностью поддерживает мирный способ урегулирования ситуации.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас врет. Это - еще не аксиома, но уже - не гипотеза", - сказал в самом начале Зеленский.

Далее президент рассказал миру о сложной ситуации на Донбассе, где в последние дни наблюдается масштабное обострение. Особый акцент он сделал на том, что потенциальными жертвами вражеских провокаций являются дети.

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"У кого-то-физика. Зная ее элементарные законы даже дети понимают, насколько нелепо звучат заявления о том, что обстрелы со стороны Украины. У кого-то математика. Дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в эти 3 дня и упоминаниями об Украине в нынешнем Munich Security Report. А у кого-то - история. И когда на школьном дворе появляется воронка, у детей появляется вопрос: неужели мир забыл свои ошибки ХХ века?", - сказал он.

Обновление мировой архитектуры безопасности

Она, по словам Зеленского, нуждается в обновлении, потому что основанные десятки лет назад правила сегодня не работают.

"Это сироп от кашля, когда нужна вакцина от коронавируса. Система безопасности медленна. В который раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие - преступления одних и равнодушие других. Безразличие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад именно здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат? По меньшей мере - аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - говорилось в речи Зеленского.

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Он также отметил неспособность ООН защитить себя - устав организации нарушает ее член - Россия, аннексируя территорию другого государства.

"И это не война в Украине, а война в Европе. Говорил на саммитах и форумах. В 2019-м. В 2020-м. В 2021-м. Неужели мир наконец услышал в 2022-м?", - отметил глава государства.

Украина будет защищать свою землю

Президент заверил, что Украина будет под защитой независимо от того, будет ли у нее поддержка от партнеров.

"Дают нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать. Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира. Где Украина 8 лет является щитом. И 8 лет сдерживает одну из величайших армий мира. Которая стоит вдоль наших границ, а не кордному ЕС. И грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. И после боев в почти полгода разрушен аэропорт в Донецке, а не во Франкфурте. И горячо всегда на Авдеевской промке, а не на Монмартре. И ни одна страна Европы не знает что такое воинские захоронения ежедневно во всех регионах. А ни один европейский лидер - что такое регулярные встречи с семьями погибших", - подчеркнул он.

Членство в ЕС и НАТО

Украинцы восемь лет назад сделали свой выбор в пользу европейского будущего. Именно поэтому они сегодня заслуживают честных ответов от ЕС и НАТО на этот счет.

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"Нам говорят - двери открыты. Но пока: посторонним вход воспрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть - скажите честно. Открытые двери это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее - ближайший саммит в Мадриде", - сказал он.

Крым и Донбасс вернутся в Украину мирно

В очередной раз президент заверил, что Украина вернет оккупированные ныне территории, но исключительно мирным способом.

"Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках. Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин - мне неважно в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно при участии четырех стран, семи или ста, главное чтобы среди них были Украина и Россия. Что действительно важно - это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру. Мир и восстановление целостности в международно признанных границах", - заявил Зеленский.

Он также заверил, что Украина не станет "удобным и вечным буфером между Западом и Россией".

О Будапештском меморандуме

Президент напомнил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Но в итоге потеряла часть территории и своих граждан.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент, впервые. Но и Украина, и я - делаем это в последнее. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся, или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", - сказал президент.

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Также он инициировал созыв в ближайшие недели саммита государств-постоянных членов Совета безопасности ООН, при участии Украины, Германии и Турции.

О благодарности за поддержку и потерях на фронте

Зеленский поблагодарил все государства, которые сегодня стоят бок о бок с Украиной.

"И словом, и декларациями, и конкретной помощью. Тем, кто сегодня на нашей стороне. На стороне правды и международного права. Я не называю вас поименно - не хочу чтобы некоторым другим странам было стыдно. Но - это их дело. Их карма. И это на их совести. Правда, не знаю как они смогут объяснить свои действия двум убитым и трем раненым сегодня в Украине солдатам. А главное трем девочкам из Киева. Одной 10, второй 6, третьей - всего год. Сегодня они остались без отца. В 6 часов утра по Центральноевропейскому времени", - сообщил он.

Президент уточнил, что враг сегодня убил капитана Антона Сидорова.

"Вечная память ему. Вечная память всем погибшим сегодня и за годы войны. Вечный ад всем, кто не хочет ее прекратить. Вечная слава всем, кто борется и продолжает бороться за мир! И свободу. Слава Украине!", - такими словами Зеленский завершил свою речь.

Обращение к Путину

Отвечая на вопросы присутствующих после своего выступления, президент в очередной раз подчеркнул необходимость диалога с Россией: "Я не знаю, что хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться".

Он в очередной раз отметил необходимость введения превентивных санкций против России, а также сообщил, что уже сегодня возвращается на родину.

"Я сегодня позавтракал в Украине и поужинаю также в Украине. Надолго я не вылетаю", - заверил он.

Полное видео речи

Как сообщал УНИАН, перед выступлением на конференции Зеленский успел провести несколько международных встреч. В частности, пообщался с британским премьером Борисом Джонсоном.