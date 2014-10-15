Украина направила РФ ноту протеста по поводу незаконной "переписи населения" в Крыму

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис, сообщает внешнеполитическое ведомство Украины в Twitter.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму ликвидированы почти 90% ВУЗов«МИД Украины направил МИД РФ ноту протеста в связи с проведением во временно оккупированном Россией Крыму так называемой «переписи населения», - заявил Перебыйнис.

#Перебиийніс: МЗС України направ МЗС РФ ноту протесту у зв з проведен в тимчасово окупованому Росією Криму так званого «перепису населення» — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 15 октября 2014

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенная крымская власть с 14 октября начала перепись населения.

В целом в программе переписи населения содержится 33 вопроса: жителей полуострова спросят о дате и месте рождения, гражданстве, этническом происхождении. Также есть вопрос о родном языке, миграции, образовании, источниках средств существования, экономической активности, супружеском состоянии, рождаемости.

Отдельный блок вопросов посвящен жилищным условиям (тип, время сооружения, материал внешних стен, виды благоустройства и санитарно-гигиенические условия проживания, размер общей площади квартиры или дома, количество жилых комнат, наличие телекоммуникаций).

Перепись планируют провести на протяжении 12 дней, а результаты будут известны в мае 2015 года.

Напомним, всеукраинская перепись населения проходила в 2001 году, количество населения Крыма, согласно ее результатам, составляло 2,033 млн чел..

Российская Федерация в марте, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины.