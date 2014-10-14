Россия начала перепись населения в аннексированном Крыму

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) отмечают, что перепись проводится для дальнейшей разработки социально-экономических программ для региона, сообщает Крым. Реалии.

Однако в крымскотатарском сообществе, на представителей которого сейчас усиливается давление, усматривают другую подоплеку происходящего и вспоминают, что перед депортацией 1944-го года советская власть тоже проводила перепись населения, после чего изгнала крымских татар с их родины.

На пресс-конференции 14 сентября в Симферополе руководитель Росстата Александр Суринов признался, что в его ведомстве предлагали провести перепись крымчан только в октябре следующего года. «Но было принято решение, что информация необходима быстрее», – пояснил он.

Крымчанам нужно будет ответить на 33 вопроса и указать место проживания, образование, семейное положение, национальную принадлежность, уровень доходов, жилищные условия. Для временно проживающих в Крыму людей предусмотрена специальная анкета, в которой, к примеру, можно указать цель визита и длительность пребывания. В бланки граждан, отказавшихся принимать участие в переписи, будет вносится только информация о поле и возрасте, полученная по месту их регистрации.

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При этом от опрашиваемого не будут требовать ответа на вопрос о национальности. По словам главного российского статиста, значительное количество людей в России во время переписей 2002 и 2010 годов не захотели указывать свою национальность.

При опросах от крымчан не будут требовать предоставления документов, подтверждающих данные, которые они подают, пояснил Суринов.

Также один из членов семьи, которого переписчики застанут дома, может дать сведения и об остальных домочадцах. Ответить на вопросы жители Крыма смогут не только дома, но и на специальных переписных пунктах.

Первые итоги переписи подведут уже к концу этого года, окончательные – до мая следующего.

«Я и мои близкие будут отвечать на вопросы переписчиков только при условии, что эта перепись будет проводиться на государственном крымскотатарском языке, посмотрим, как он работает в Крыму», – отметил в комментарии для Крым.Реалии участник крымскотатарского национального движения, руководитель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Он предполагает, что результаты переписи «посчитают так же, как и на референдуме в марте этого года».

«Накануне депортации 1944 года также проводилась перепись населения, имущества. Что будет за этим?.. В нашей истории есть такой горький опыт», – сказал Смедляев.

Последняя перепись в Крыму проводилась в 2001 году.