Яценюк предлагает ликвидировать хозяйственные суды

13:28, 13 октября 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает ликвидировать в Украине институт хозяйственных судов и передать их функции в суды общей юрисдикции.

яценюк / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе презентации законопроекта о судоустройстве и статусе судей.

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«Хозяйственные суды должны быть ликвидированы, а их функции должны быть переданы судам общей юрисдикции», - сказал Яценюк.

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