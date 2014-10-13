Яценюк предлагает ликвидировать хозяйственные суды
13:28, 13 октября 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк предлагает ликвидировать в Украине институт хозяйственных судов и передать их функции в суды общей юрисдикции.
Яценюк предлагает ликвидировать институт хозяйственных судов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе презентации законопроекта о судоустройстве и статусе судей.
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«Хозяйственные суды должны быть ликвидированы, а их функции должны быть переданы судам общей юрисдикции», - сказал Яценюк.
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