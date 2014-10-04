Порошенко считает, что говорить надо про особый статус английского языка, а не русского
02:15, 04 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что свободное владение английским языком должно быть вторым критерием с требованиями к украинскому госслужащему после проведения люстрации
Порощенко считает, что особый статус должен иметь английский язык, а не русский / УНИАН
Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".
"Свободное владение английским должно стать вторым критерием после люстрации из требований к украинскому госслужащему", - говорится в сообщении Порошенко.
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Также от добавил, что "следует говорить не об особом статусе русского, а об особом статусе английского - эта дискуссия будет более конструктивной и правильной".
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