Порошенко считает, что говорить надо про особый статус английского языка, а не русского

Об этом глава государства написал в своем "Твиттере".

"Свободное владение английским должно стать вторым критерием после люстрации из требований к украинскому госслужащему", - говорится в сообщении Порошенко.

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Также от добавил, что "следует говорить не об особом статусе русского, а об особом статусе английского - эта дискуссия будет более конструктивной и правильной".