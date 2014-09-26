Яценюк летел в Нью-Йорк эконом-классом, но остановился в одном из самых дорогих отелей

Об этом сообщила корреспондент "Bloomberg" Галя Павлива в своем Facebook.

"Без преувеличения блестящее выступление Арсения Петровича в ООН вчера вечером. Но скажите, зачем лететь эконом-классом и останавливаться в одном из самых дорогих отелей Нью-Йорка - легендарной "Плазе", где самый простой номер стоит $ 950 + налог 8.875% = $ 1035? Ведь это подрывает доверие к нему, к тому, что он говорит", - пишет Павлива.

"Свиту свою зачем туда же селить? Гостиницы такого же класса в этом городе стоят в 2-3 раза дешевле. И нет, не ООН, а мы с вами платим за эту безмозглую роскошь. Номер с террасой - $ 3 тыс, номер с гостиной - $ 4,8 тыс., "президентский" номер - $ 5.2 тыс. Яичница в ресторане в холле - $ 34, с минимальными чаевыми и налогом - около $ 45-50. Яичница. Сколько стоит гривна сегодня?" - возмущается корреспондент.

Через несколько часов после своего первого поста Галя Павлов написала следующее:

"...Люди отказываются верить, когда я написала в ФБ. О приеме в Waldorf Astoria сегодня вечером вообще можно не вспоминать. Там будет не только Яценюк, но и пол-кабмина. Как сказала коллега, "не знаю, кто остался в Украине, когда почти весь кабмин уже вторую неделю по НЙ гуляет".

После публикации данного материала, пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо написала на своей странице в Facebook следующее:

"...Во-первых, этот отель был зарезервирован для официальной украинской делегации два месяца назад. Номера заказывались под делегацию во главе с Президентом. Решение, что украинскую делегацию возглавит именно Премьер было принято три дня назад. В это время, когда проводится Генассамблея ООН, других вариантов забронировать отель не существует. С точки зрения мер безопасности список гостиниц определяется секретной службой США".

"К тому же мы все, кто приехал с Арсением Яценюком, жили в комнатах по двое. Поэтому стоимость номера на одного человека составляла среднестатистическую по городу в этот период времени", - добавила она, не уточнив, сколько именно.

Как сообщал УНИАН, Яценюк задекларировал 2 миллиона гривен доходов за 2013 год.

В эту сумму входит заработная плата за время пребывания на посту народного депутата Украины (150 812 гривен), проценты по банковским депозитам (614 320 гривен), доход от отчуждения движимого имущества (980 000 грн).