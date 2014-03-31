Яценюк задекларировал 2 миллиона гривен дохода за 2013 год

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, общая сумма собственного дохода Арсения Яценюка за 2013 год составила 1 954 232 гривни. В эту сумму входит заработная плата за время пребывания на должности народного депутата Украины (150812 гривен), проценты по банковским депозитам (61420 гривен), доход от отчуждения движимого имущества (980 000 грн).

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Премьер-министр задекларировал также 20900 гривен, которые согласно Постановлению Парламента № 420-18 от 04.07.2013 «О смете Верховной Рады Украины на 2013 год», были выделены на осуществление депутатской деятельности. Эти средства были направлены на работу общественных приемных.

Совокупный доход жены Яценюка Терезии за 2013 год составил 643 204 гривен. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (557 284 гривен) и проценты по банковским депозитам (85 920 гривен).

Как и в прошлом году, он является владельцем земельного участка площадью 3012 квадратных метров, жилого дома площадью 298 квадратных метров, трех квартир общей площадью 342 квадратных метра (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114 квадратных метров и гаража площадью 45 квадратных метров.

В декларации премьер-министр указал доход от продажи автомобиля - джипа Range Rover (доход от отчуждения движимого имущества - 980 000 грн), а также приобретение в собственность автомобиля Mercedes S 2010 года выпуска за 610 000 грн.

Сумма средств на счетах в банках у Яценюка – 6 610 504 гривни. На банковских счетах Терезии Яценюк – 1 062 670 гривен.

Яценюк заполняет декларацию о доходах уже тринадцатый год подряд, поскольку с 2001-го находится на государственной службе.