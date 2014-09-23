Батальон «Днепр» преобразован в полк - Береза

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный фронт», по его словам, такой шаг связан с тем, что перед «Днепром» ставятся более широкие боевые задачи. «Он будет объединять функции и штурмового батальона, и полицейской части. Функции батальона - это все-таки больше полицейские функции - зачистка территории, обеспечение конституционного порядка территории, а полк уже позволяет освобождать территорию», - пояснил Береза.

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По его словам, главным результатом такого преобразования станет то, что полк будет иметь возможность получать более серьезное оружие, в том числе - тяжелое. «Есть также много технических моментов, которые мы сейчас пытаемся решить в рамках Министерства внутренних дел», - добавил командир полка.

Как сообщал УНИАН, в апреле с. г. в Днепропетровске был сформирован батальон специального назначения «Днепр-1».

Цель создания боевого отряда - гарантировать правопорядок и безопасность граждан Украины, «которым угрожает деятельность неизвестных диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований» на территории Днепропетровской области, а также на территориях соседних Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

В сентябре командиры добровольческих батальонов "Днепр-1", "Киев-1", "Азов" и других вошли в состав военного совета партии "Народный фронт".