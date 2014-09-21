Турчинов объяснил, почему демократические силы не объединились на выборах
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявляет, что объединение демократических сил на выборах в Верховную Раду Украины не произошло не из-за квоты и должности, а из-за попытки объединить всех под фамилией Петра Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью программе «ТСН. Неделя» на канале «1+1» в воскресенье.
Турчинов, объясняя почему «Народный фронт» не объединился с партией «Блок Петра Порошенко», отметил: «Много рассказов, что места какие-то не поделили, квоты не поделили. Все это неправда. Одна из причин, почему не смогли объединиться - не может политическая команда иметь имя одного человека, даже очень уважительного», - добавил он.
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По словам руководителя парламента, нигде в Европе нет такого, чтобы были «персональные проекты, которые несут собственное имя того, кто их организует».
«Это Украина уже проходила, и это, я считаю, неправильная тенденция», - подчеркнул Турчинов.