Сегодня Комитет по иностранным делам Сената США рассмотрит предоставление Украине статуса союзника

Сенаторы США Роберт Менендес (от Демократической партии) и Боб Коркер (от Республиканской партии) представили законопроект "Акт поддержки свободы в Украине 2014" (Ukraine Freedom Support Act of 2014) "Этот законопроект определяет Украину, Молдову и Грузию главными союзниками США без членства в НАТО", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, законопроект предусматривает расширение санкций в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов Российской Федерации, а также усиление оказания военной и невоенной помощи Украине.

Комитет Сената по иностранным делам намерен рассмотреть этот законопроект 18 сентября после выступления президента Украины Петра Порошенко на совместном заседании обеих палат Конгресса США.Читайте такжеСтатус особого партнера США позволит Украине получать такую же помощь НАТО, как получает Израиль - Перебийнис

Законопроект предусматривает, что Президент США получит полномочия и возможность предоставить Украине военную помощь, которая будет включать в себя предметы личной защиты и обучения в противодействии наступательным видам вооружением для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, противотанковые вооружения, оружие и боеприпасы для личного состава, радары для выявление артиллерийских батарей, дальномеры, оборудование для оптического наведения и управления, беспилотники для тактического наблюдения, защищенное коммуникационное оборудование.

Также он позволяет предоставить 350 млн долларов для реализации указанных мероприятий.

Кроме того, правительству США необходимо будет разработать план того, каким образом США и другие страны смогут помочь Украине в вопросах внутренне перемещенных лиц в результате боевых действий на востоке Украины.

Законопроект предлагает сотрудничать с Украиной в создании краткосрочного чрезвычайного плана по энергетической помощи, который должен помочь Украине в решении вопросов, связанных с дефицитом топлива и электроэнергии на период 2014-2015 годов.Читайте такжеПольша заявила, что продажа оружия Украине требует тщательной проработки

Для реализации этих мер предполагается 50 млн долларов.

В законопроекте также отмечается необходимость развития средне и долгосрочного плана для увеличения производства энергии и повышения энергоэффективности в области усиления энергетической безопасности в Украине.

На эти цели предусматривается также 50 млн долларов сроком на три года.