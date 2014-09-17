НАТО: Увеличение российских войск в Крыму подорвет перемирие на Донбассе

Об этом в комментарии Reuters заявилп пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску

"Мы видели сообщения, что Россия планирует увеличить свое военное присутствие в Крыму. Такой шаг лишь усилит напряженность, подорвет перемирие и сведет на нет меры по обеспечению безопасности в регионе, который и так находится в тяжелой ситуации из-за действий России", - сказала она.

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Напомним, 16 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за ситуации в Украине и возросшего иностранного военного присутствия вблизи своих границ Россия должна развернуть "полноценную и самодостаточную" группировку войск в крымском направлении.

В свою очередь МИД Украины заявил, что планы России по созданию ударной группировки войск на территории оккупированного Крыма угрожают миру в Черноморском регионе.