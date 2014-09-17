Порошенко обещает честные и прозрачные парламентские выборы
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября, будут честными и прозрачными
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на совместном заседании Палаты общин и Сената Канады в Оттаве.
”Мы ожидаем вашу миссию 26 октября во время парламентских выборов в Украине, потому что мы полностью хотим показать, что эти выборы, они также будут честные и прозрачные”, - сказал Порошенко.
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Глава государства поблагодарил правительство Канады, что в Украину во время проведения выборов Президента 25 мая была отправлена самая большая команда международных наблюдателей в количестве 500 человек.
Также Порошенко поблагодарил Канаду за постоянную поддержку Украины в тяжелые времена создания национального государства.