Политолог: Оппозицию в Раде могут создать партия Тигипко и мажоритарщики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал во время пресс-конференции.

По мнению политолога, в новом парламенте может возникнуть очень широкая коалиция. "Те, кто не договорится (о входе в коалицию - УНИАН) по разным причинам: личным, тактическим соображениям - не войдут в состав коалиции, они будут в оппозиции", - сказал он.

Читайте такжеВоеннослужащие себя в парламенте «не найдут» - ФесенкоФесенко отметил, что к коалиции может присоединиться и "Сильная Украина". "Потому что Тигипко может быть конструктивно настроен", - добавил он.

С другой стороны, считает эксперт, поскольку Тигипко "не представляет майданный сектор политических настроений, он, скорее всего, будет вне пределов этой коалиции и будет конструктивной оппозицией".

Читайте такжеЭксперт: Плохая организованность выборов не повлияет на их честность "Значительная часть оппозиции, хотя не все, будет связана с мажоритарщиками. Особенно теми, кто был избран в восточных и южных округах страны", - сказал Фесенко.