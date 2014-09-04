В Великобритании стартует саммит НАТО

Важным акцентом первого дня встречи, проходящей раз в два года и стартующей в условиях беспрецедентных мер безопасности, станет заседание, посвященное ситуации в Украине, сообщает ИТАР-ТАСС

Еще до начала рабочей программы состоится выступление генсека Североатлантического альянса Андерса Фога Расмуссена, который изложит контекст события, а затем вместе с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном будет встречать прибывающих иностранных лидеров.

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В последний раз Великобритания выступала хозяйкой подобной встречи в 1990 году, когда гостей приветствовала Маргарет Тэтчер.

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