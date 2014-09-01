Die Zeit: Новороссия – это реальная угроза

В своей статье «Новороссия – это реальная угроза», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Карстен Лютер пишет, что если Путин в эти дни так много говорит о Новороссии, то это больше, чем просто маленький экскурс для тех, кто интересуется историей. Особенно, если он хвалит сепаратистов в Восточной Украине, как «защитников Новороссии».

Их «успехи в прекращении насильственной операции Киева» против населения – это собственная эскалация Путина. Президент России не зашел еще пока так далеко, чтобы требовать основания государства под историческим названием.

И на выходных предположительно также не требовал, когда устанавливал линию переговоров для украинского правительства и сепаратистов: речь должна идти о вопросах политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь Кремля был вынужден уточнить: нет, регионы, где идут бои, самопровозглашенные республики, не должны становиться суверенными государствами – этого Путин не имел в виду. Как президент России может требовать чего-то такого, если он постоянно говорит, что речь идет о внутриукраинском конфликте?

Эта риторика цинично закрывает реальность: сепаратисты ведут войну Путина против Украины, усиленные российскими войсками и основательно вооруженные российской стороной. Поэтому любое московское требование федерализации Украины, большего самоопределения для пророссийских регионов неизбежно воспринимаются, как угроза.

Советы Путина – это фарс

И каждый совет, что правительство в Киеве может говорить только с представителями сепаратистских республик, является фарсом: они, конечно, представители, но Кремля, а не населения Донецка или Луганска, или любой другой местности Украины.

И эти сепаратисты – уже само название уменьшает серьезность войны между государствами до народного восстания – они больше не проявляют интереса к федерализации: они хотят отделения и присоединения к России, и не показывают готовности идти на компромисс. Если они борются за Новороссию, и в то же время Путин намекает, о чем с ними нужно вести переговоры, то даже смутный намек на государственность восточной Украины вызывает тревогу.

В Москве циркулируют самые разные карты того, как должна выглядеть Новороссия – исторически Новороссия Российской империи доходила до государственной территории сегодняшней Украины на юге от границы с Луганском до Одессы, где она примыкает к Приднестровскому региону Республики Молдова.

Стратегически важный Мариуполь как цель

В последние дни пророссийские повстанцы и российские солдаты открыли новый фронт на юге Украины, который вызывает опасения даже у министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, Россия хочет аннексировать коридор к присвоенному против норм международного права черноморскому полуострову Крым.

Нигде так не понятно, что это не украинцы хотят освободить восток от Киева, как в Мариуполе. Стратегически важный портовый город на Азовском море кажется предварительной целью недавнего нападения российских войск из уже завоеванного пограничного города Новоазовска – оттуда до Крыма всего лишь еще один шаг. В Мариуполе царит страх, люди окапываются, они боятся именно российской армии.

Страх и беспокойство

То, что Россия хочет создать сухопутный мост в Крым, вполне реальное предположение: полуостров сложно обеспечивать без такого коридора, потому что до него можно добраться исключительно по воздуху или по морю. Если проанализировать, то такова стратегия Путина.

Все предыдущие санкции и угрозы Запада, по-видимому, мало изменили его расчеты, как и та поддержка, которую получила Украина, потому что она была просто символической. Если Президент Украины Петр Порошенко так настойчиво предупреждает, что его страна вскоре может достичь «точки невозврата», то на самом деле он имеет в виду: Одни мы проиграем эту войну.

Сейчас, как никогда, возникают два вопроса. Первый: насколько далеко пойдет Запад, чтобы спасти Украину? Вся военная поддержка, кажется, исключена, пока целью российского агрессора не станут члены НАТО, Польша или Прибалтика. Отсюда второй вопрос: Как далеко зайдет Путин? Всякий раз, когда он говорит о Новороссии, следует беспокоиться.