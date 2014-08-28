СМИ: Саур-Могилу захватили пророссийские террористы (фотопанорама)

Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на своих представителей на месте.

На фото, опубликованых КП, видно сожженную технику сил АТО, а также снят украинский флаг. Теперь на его месте - символика террористической организации «ДНР».

Читайте такжеТымчук: Силовки ведут бои по удержанию позиций в районе Саур–Могилы По словам журналистов российского издания на высоте находятся исключительно силы боевиков, отрицая заявления СНБО, что стратегическая вершина остается в руках сил АТО.

Напомним, 20 августа атака террористов на позиции АТО, которые находились на Саур-Могиле продолжалась более 4-х часов.