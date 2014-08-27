Боевики утверждают, что Стрелков находится в отпуске

Бывший так называемый министр обороны террористической организации «Донецкая народная республика» Игорь Гиркин (Стрелков) находится в отпуске, место его нахождения неизвестно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил представить боевиков, так называемый "глава социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии Денис Пушилин".

"Что касается Игоря Стрелкова, то, если образно говорить, - он в отпуске", - сказал Пушилин и отметил, что не знает, где Стрелков проводит отпуск.

Также Пушилин отметил, что не получал информацию о ранении Стрелкова, так же как и опровержение этого факта.

Кроме того, Пушилин сказал, что ему неизвестно, соответствует ли действительности информация о том, что один из лидеров так называемого «Народного ополчения Донбасса» Павел Губарев выехал в Россию.

"Павел не отчитывается, я не знаю, у меня такой информации нет", - сказал он.

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При этом Пушилин заявил, что не намерен оставаться в Москве и планирует посещать контролируемые боевиками территории в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, 14 августа «пресс-служба «ДНР» проинформировала, что «Совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу».