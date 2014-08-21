Террорист Стрелков потерял палец на руке и ранен в ногу - СМИ

Бывший лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин), вероятно, ранен.

Заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар в Facebook написал непроверенную информацию о том, что Гиркин ранен "в результате столкновения с Захарченко" и он находится на лечении в Ростове, передает Украинская правда.

"Нет пальца на руке и дырка в ноге", - написал по слухам он.

В комментарии к посту журналист Артем Шевченко подтвердил эту информацию: "Подтверждаю - именно такой характер ранений Гиркина. Кровопотеря большая... мои Источники сообщили еще в пятницу прошлую".

Как ранее сообщал УНИАН, что сайт террористов объявил о тяжелом ранении Стрелкова. "Состояние министра обороны "ДНР"- тяжелое. Информация уточняется", - говорится в сообщении террористов.