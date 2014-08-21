The Guardian: Лидеры мятежников выбыли из борьбы на востоке Украины

В то время как украинские вооруженные силы окружили последние оплоты пророссийских сепаратистов – Донецк и Луганск, некоторые из самых известных лидеров восстания были заменены, сообщает Гленн Кейтс в своей статье под названием «Лидеры мятежников выбыли из борьбы на востоке Украины», опубликованной в британской газете The Guardian.

Некоторые из них в Москве. Другие исчезли таинственным образом. Большинство из них заменили местными неизвестными лидерами.

Вашему вниманию краткое изложение о тех, кого заменили, и тех, на кого их заменили в самопровозглашенных ДНР и ЛНР:

Ушел: Игорь Гиркин (Стрелков)

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин, который широко известен как Стрелков, которого идеализировали пророссийские мятежники, а украинские власти называли военным преступником.

Украинские власти обвиняли Стрелкова, российского националиста из Москвы, в том, что он работает на ГРУ, военную разведку России, с тех пор как прибыл в Донецк в апреле.

Стрелкова, однако, не было ни видно, ни слышно с 13 августа, когда пресс-служба сепаратистской республики сообщила, что он «тяжело ранен». Хотя несколько чиновников опровергли это заявление, на следующий день Александр Бородай, друг Стрелкова из Москвы и ранее де-факто премьер-министр ДНР, сообщил о его отставке. Бородай сказал, что Стрелкова назначат на другую должность.

Пришел: Владимир Кононов

Если нужно заменить Стрелкова, которого его сторонники сравнивают со спартанским воином царем Леонидом I, имеет смысл начинать создавать мифы с самого начала. Когда Бородай объявил об уходе Стрелкова, он просто сказал, что его заменит «Царь».

«Царь», как выяснилось, это Владимир Кононов, 40-летний уроженец Луганска и бывший инструктор по дзюдо. Он командовал дивизией боевиков в Донецке с апреля и пообещал «решить стратегическую задачу по отражению военной агрессии украинских вооруженных сил», как сообщила официальная пресс-служба ДНР. О нем мало что пока известно.

Ушел: Александр Бородай

Москвич Бородай писал статьи для ультранационалистической газеты «Завтра» вместе со Стрелковым и, как полагают, имеет тесные связи с российской разведкой. Бородай появился на сцене пророссийского восстания в мае, когда он был назначен премьер-министром самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Со своей коротко стриженой бородкой и фирменным синим блейзером, Бородай казался наиболее подходящей фигурой на роль законного представителя сепаратистских республик.

Но после того как был сбит самолет Малайзийских авиалиний и странной ночной пресс-конференции, во время которой он передал бортовой самописец с самолета в пластиковом мешке для мусора малазийским чиновникам, его популярность начала падать.

На пресс-конференции 7 августа Бородай объявил о своей отставке, заявив, что он на самом деле пришел только как «начальный управляющий», но должность премьер-министра должен получить местный житель. После этого он отправился в Москву, хотя сказал, что теперь он будет вице-премьер-министром ДНР.

Пришел: Александр Захарченко

Заменил Бородая уроженец Донецка Александр Захарченко, бывший горный техник и лидер Донецкого подразделения «Оплота», полицейско-пропагандистской группы, поставлявшей бойцов сепаратистам.

38-летний мужчина, который был одним из лидеров во время штурма здания Донецкой обладминистрации в апреле, призвал к прекращению огня вскоре после своего назначения и сказал, что сепаратистам нужна от Москвы «только моральная поддержка».

Ушел: Валерий Болотов

Луганский бизнесмен со степенью в области экономики и бизнеса, Болотов пережил покушение на свою жизнь и избежал захвата украинской армией во время своего пребывания на должности «народного губернатора» самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).

На видео, снятом в начале апреля, которое стало популярным среди сторонников сепаратистов, Болотов снимает маску, чтобы заявить, что он будет бороться за «нашу землю».

Его «временная отставка» 14 августа была объявлена неожиданно. На видео он говорит, что полученные травмы (какие именно он не уточнил) не позволяют ему продолжать руководить самопровозглашенной республикой и он хочет обратиться за медицинской помощью в России.

Пришел: Игорь Плотницкий

Пришедший на замену Болотову, чтобы встать у руля сепаратистского правительства ЛНР, Плотницкий был когда-то Луганским чиновником и занимался контролем качества в местном потребительском инспекционном агентстве. Плотницкий де-факто ранее занимал пост министра обороны ЛНР.

Статус неясен: Игорь Безлер (Бес)

Известный как «Бес», командир сепаратистских сил в Горловке, Безлер был бывшим руководителям похоронного бюро. Безлер известен своим непредсказуемым поведением. СБУ Украины обвинило его в том, что именно он отдал приказ сбить самолет Малазийских авиалиний.

После того как украинские силы окружили Горловку, поползло множество слухов о кончине Безлера. Его не было видно с конца июля, когда украинские СМИ сообщили, что он сбежал в Москву. Тем не менее, его подразделение по-прежнему действует, и 14 августа пресса сепаратистов написала о его недавних военных победах.