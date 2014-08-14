Восстанавливать Донбасс должны олигархи - опрос УНИАН в соцсетях

Как известно, после необъявленной войны России во многих городах Востока Украины уничтожена инфраструктура, уничтожены или повреждены электростанции, промышленные предприятия, автодороги, мосты, железная дорога, больницы, школы и детсады и прочее. Людям негде жить, нет, где работать, много шахт остановлены и затоплены водой.

УНИАН поинтересовался мнением своих читателей в соцсетях о том, каким именно образом возможно восстановить инфраструктуру востока после завершения АТО.

Среди проголосовавших подписчиков группы УНИАН в соцсети ВКонтакте наиболее популярным оказался вариант восстановлиния Донбасса за счет местных олигархов. За него проголосовали 36% респондентов.

Вариант закрытия шахт и превращения Донбасса в аграрный регион поддержали 24% читателей группы.

На третьем по популярности месте (16% проголосовавших) оказался вариант потребовать через суды возмещения убытков от России.

Идею восстанавливать Донбасс за средства госбюджета поддержали 13% читателей

Кроме того, 11% респондентов предложили обратиться за помощью к международному сообществу.

Хотя больше всего поддержки получил вариант восстановления инфраструктуры за счет местных олигархов, читатели выразили сомнение, что олигархов удастся заставить платить.

Некоторые из пользователей также подчеркнули, что превращение Донбасса в аграрный регион должно проводиться на льготных условиях, дабы привлечь инвестиции.

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В свою очередь мнение подписчиков группы УНИАН в Одноклассниках оказалось несколько иным.

Большинство читателей в Одноклассниках (54%) уверены, что нужно требовать компенсаций от России.

Идея восстанавливать Донбасс за счет олигархов понравилась 40% читателей.

Покрыть расходы за счет госбюджета хотят 4%.

Варианты превратить Донбасс в аграрный регион и просить помощи у мирового сообщества набрали по 2% голосов.