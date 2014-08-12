ВР ратифицировала соглашение с Малайзией по расследованию катастрофы "Боинга"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 311 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, что выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

11 августа президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о ратификации Соглашения между Украиной и Малайзией о направлении малайзийского персонала в Украину в связи с падением самолета Malaysian Airlines рейса MH17 (№0091).

Документом предлагается ратифицировать Соглашение между Украиной и Малайзией о направлении малайзийских экспертов в Украину в связи с падением самолета Malaysian Airlines рейса MH17, подписанное в Киеве 1 августа 2014 года, которое вступает в силу с момента получения Малайзией дипломатической ноты о выполнении Украиной ее внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в действие этого Соглашения.

В Соглашении, в частности, отмечается, что Малайзия направляет невоенный персонал в Украину с целью содействия сбору остатков и проведению расследований в соответствии с Резолюцией 2166 Совета безопасности Организации Объединенных Наций от 21 июля 2014 года, а также осуществления других видов деятельности, которые могут быть согласованы между Сторонами.

Численность малайзийского персонала составляет не более 90 человек.

Читайте такжеЭксперты из Нидерландов собираются вернуться на место падения "Боинга"Малайзийский персонал имеет свободу перемещения по территории принимающей страны для перемещения в местности, связанные с проведением расследования авиакатастрофы. Малайзийский персонал запрашивает согласие принимающей страны для любого перемещения в местности, не связанные с проведением расследования авиакатастрофы.

Малайзийский персонал остается под малайзийским национальным командованием и координирует свою деятельность на территории Украины с Международной миссией защиты расследования, возглавляемой Королевством Нидерланды.

Кроме того, малайзийский персонал обязан придерживаться законодательства принимающей страны и воздерживаться от любых действий, несовместимых с духом этого Соглашения, и, в частности, от любой политической деятельности в принимающем государстве.

Малайзийский персонал также будет поддерживать контакты со всеми сторонами, включая специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, которая для выполнения своих заданий устанавливает контакт с местными, региональными и центральными органами власти, гражданским обществом, этническими и религиозными группами, местным населением в соответствии со своим мандатом до тех пор, пока это нужно.

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Деятельность малайзийского персонала на территории принимающей страны заканчивается одновременно с окончанием деятельности, предусмотренной в пункте 1.1 этой статьи, или по согласованию между сторонами.

Определяется также, что оборудование, материалы и другие товары для использования малайзийским персоналом ввозятся на территорию принимающей страны на условиях временного ввоза без уплаты налогов.

Технические детали материально-технического обеспечения малайзийского персонала определяются компетентными органами сторон.

Материально-техническое и финансовое обеспечение малайзийского персонала осуществляется направляющим государством.

Устанавливается, что малайзийскому персоналу разрешается применять силу в порядке самообороны и для выполнения своей деятельности в соответствии с этим соглашением.

Во время своего пребывания на территории принимающей страны малайзийскому персоналу разрешается пользоваться гражданскими базами, учебными центрами, тренировочными площадками и другими объектами принимающей страны по договоренности между направляющим государством и субъектами принимающей страны, ответственными за управление такими объектами.

Размеры и порядок оплаты за аренду земли, другой недвижимости, в том числе жилых и других объектов, а также оплаты за предоставление муниципальных, жилищно-коммунальных и бытовых и других услуг принимающей страны определяются между направляющим государством и субъектами принимающего государства, ответственными за управление такими объектами или за предоставление таких услуг.

Кроме того, определяется, что стороны не выдвигают друг другу никаких претензий, вытекающих из деятельности по этому соглашению. Претензии, вытекающие из действий или бездействия малайзийского персонала, которые совершены в связи с деятельностью по этому соглашению и наносят вред, повреждение или смерть в принимающем государстве третьим лицам, решаются принимающим государством в соответствии с его национальным законодательством. Претензии, не связанные с деятельностью по этому соглашению, решаются по взаимному согласию сторон.

Малайзийскому персоналу предоставляется такой же статус, как административно-техническому персоналу дипломатического представительства государства, которое является стороной Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года.

Для целей деятельности в соответствии с этим соглашением малайзийскому персоналу разрешается носить полевую униформу.

Каждая из сторон может прекратить действие этого соглашения путем направления письменного сообщения другой стороне о таком намерении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия этого соглашения.

По письменному согласию сторон в это соглашение могут быть внесены изменения и дополнения в форме протоколов к этому соглашению, которые составляют неотъемлемую часть этого соглашения.