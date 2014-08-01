В СНБО объяснили, почему не сбивают авиацию РФ, которая нарушает воздушное пространство Украины

14:35, 01 августа 2014
Политика
2

Пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко объяснил, почему украинские силовики не сбивают военные самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Украины.

Авіація РФ регулярно порушує кордони України / aviasamara.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Авиация РФ пересекает государственную границу Украины с целью разведки и провокационных действий. Авиация, которая пересекает границу, не применяет имеющиеся огневые средства», - отметил он.

«Пролеты должны держать в напряжении украинских военных, то есть главная цель - провокация», - убежден Лысенко.

Читайте такжеЧетыре российских вертолета «Ка-52» нарушили воздушное пространство Украины - пограничники

Спикер СНБО заметил, что «самолеты, которые залетают, они заходят на малых высотах, и сначала системы РЛС их не могут видеть, потом, когда они возвращаются, они выходят вверх, их уже видят и фиксируют».

«На малой высоте их регистрирует наша пограничная служба, но у них нет средств ПВО, которыми бы они могли уничтожать эти самолеты. Если бы они углубились немного дальше, тогда бы их уже сбивали средства ПВО, которые есть на вооружении ВСУ», - заверил Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter