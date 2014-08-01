В СНБО объяснили, почему не сбивают авиацию РФ, которая нарушает воздушное пространство Украины
Пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко объяснил, почему украинские силовики не сбивают военные самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Авиация РФ пересекает государственную границу Украины с целью разведки и провокационных действий. Авиация, которая пересекает границу, не применяет имеющиеся огневые средства», - отметил он.
«Пролеты должны держать в напряжении украинских военных, то есть главная цель - провокация», - убежден Лысенко.
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Спикер СНБО заметил, что «самолеты, которые залетают, они заходят на малых высотах, и сначала системы РЛС их не могут видеть, потом, когда они возвращаются, они выходят вверх, их уже видят и фиксируют».
«На малой высоте их регистрирует наша пограничная служба, но у них нет средств ПВО, которыми бы они могли уничтожать эти самолеты. Если бы они углубились немного дальше, тогда бы их уже сбивали средства ПВО, которые есть на вооружении ВСУ», - заверил Лысенко.