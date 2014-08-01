В СНБО объяснили, почему не сбивают авиацию РФ, которая нарушает воздушное пространство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Авиация РФ пересекает государственную границу Украины с целью разведки и провокационных действий. Авиация, которая пересекает границу, не применяет имеющиеся огневые средства», - отметил он.

«Пролеты должны держать в напряжении украинских военных, то есть главная цель - провокация», - убежден Лысенко.

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Спикер СНБО заметил, что «самолеты, которые залетают, они заходят на малых высотах, и сначала системы РЛС их не могут видеть, потом, когда они возвращаются, они выходят вверх, их уже видят и фиксируют».

«На малой высоте их регистрирует наша пограничная служба, но у них нет средств ПВО, которыми бы они могли уничтожать эти самолеты. Если бы они углубились немного дальше, тогда бы их уже сбивали средства ПВО, которые есть на вооружении ВСУ», - заверил Лысенко.