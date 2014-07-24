Лисичанск освобожден от террористов - комбат "Донбасса"
22:58, 24 июля 2014Политика
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Силы АТО освободили г. Лисичанск в Луганской области от террористов.
REUTERS
Как сообщил на своей странице в Facebook командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, террористы скрылись из города.
"Лисичанск взят. Террористы (лисичанский гарнизон великого войска донского) убежали. Спасибо бойцам батальона "Донбасс" и 24 бригаде ВСУ", - написал он .
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"Они по возрасту наши младшие братья, но во многом превосходят нас в терпении, мужестве, стойкости. Вечная память погибшим при взятии города", - добавил он.
Однако, несмотря на освобождение города от террористов, Семенченко попросил жителей Лисичанска пока не выходить на улицы.
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