Лисичанск освобожден от террористов - комбат "Донбасса"

Как сообщил на своей странице в Facebook командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, террористы скрылись из города.

"Лисичанск взят. Террористы (лисичанский гарнизон великого войска донского) убежали. Спасибо бойцам батальона "Донбасс" и 24 бригаде ВСУ", - написал он .

Читайте такжеУкраинские военные зашли в северные районы Лисичанска

"Они по возрасту наши младшие братья, но во многом превосходят нас в терпении, мужестве, стойкости. Вечная память погибшим при взятии города", - добавил он.

Однако, несмотря на освобождение города от террористов, Семенченко попросил жителей Лисичанска пока не выходить на улицы.