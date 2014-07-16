Заседание Европейского Совета отложили до вечера, возможно, оно продлится всю ночь

15:11, 16 июля 2014
Политика
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Начало заседания Европейского Совета откладывается до восьми часов вечера среды, это дает основания полагать, что оно будет длиться всю ночь.

Начало заседания отложили

Об этом на своей странице в Твиттере написал премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

„Начало Европейского Совета отложено до 20.00. Это - не лучшее начало. Выглядит так, что будет на всю ночь”, - считает Стубб.

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