Бойцы АТО заявляют, что бронежилеты из США не соответствуют требованиям Минобороны - СМИ

Такой вывод можно сделать из результатов испытаний, которые провели бойцы на одном из блокпостов в зоне АТО, передает "Украинская правда".

По словам бойцов, Министерство обороны передало им 23 бронежилета, которые поступили в качестве помощи от США.

Однако пластины, которые были в американских жилетах, не выдержали ни выстрелов пулями калибра 5.45 из АК-74, ни пулями калибра 7.62 из автомата Калашникова АК-47, хотя на самой пластине написано, что она должна выдерживать выстрелы пулями калибра 7.62.Читайте такжеМинобороны проверило материально-техническое обеспечение участников АТО

"Да, они удобны, но не могут нас защитить. Они не выдерживают ни 5.45, ни 7.62", - рассказал изданию один из бойцов на блокпосту.

Вместе с тем, согласно описанию бронежилетов 4-го класса, которые Минобороны закупает для армии, они выдерживают выстрелы этих двух видов оружия и выстрелы из СВД.

Ранее Минобороны намекнуло, что волонтеры возят некачественные бронежилеты и собралось заменять их, поскольку "бронежилет типа "Корсар" является единственным, который должен быть у наших военнослужащих".